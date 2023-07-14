وكيل مطرانية فرنسا يعلق على شائعة وفاة الأنبا أثناسيوس

علق القمص بيشوي سوريال وكيل مطرانية فرنسا على شائعة وفاة الأنبا أثناسيوس مُطران مارسيليا وطولون وكل فرنسا.

وقال القمص بيشوي سوريال: «إن ما حدث بالأمس الخميس 13 يونيو 2023م من ترويج إشاعة نياحة نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا أثناسيوس (فرنسا) يحزن القلب، وأكثر من ذلك عندما تنشر ذلك مواقع رسمية للكنيسة القبطية مثل موقع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والذي يرأسه نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا وذلك دون التأكد من صحة الخبر فهذا حقاً يحزن القلب جداً، ويقلقني كاهن قبطي».



وتابع: «أبروشية مرسيليا وطولون وكل فرنسا (الأبروشية الفرنسية) والتي يرعاها الآن نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا أثناسيوس قاربت على الخمسين عاماً!! ولها وكيل يتكلم اللغة العربية ولها كل وسائل الإتصال من تليفونات وفيسبوك وإيميل...فكان يجب

التأكد بأحد هذه الرسائل قبل نشر أي خبر يخص هذه الأبروشية ؛ فكيف كان رد فعلي بالأمس عندما إتصل بي أحد الصحفيين الفرنسيين للتأكد من الخبر وبعض رجال الكهنوت من الطوائف الشقيقة الأخري بل من أحد صحفيين إحدي الجرائد في مصر».

واختتم وكيل مطرانية فرنسا بالقول: «هم إتصلوا بي للتأكد من الخبر وبعض المواقع القبطية تجاهلت هذا ونشرت الخبر دون تأكد، من طبعي أن لا أكتب علي وسائل الميديا ولكني مضطر اليوم لذلك لأن كل ما نشر للإشاعة كان علي وسائل الميديا ( أوروبا-أستزاليا- مصد...) لذلك فإني ولأول مرة سأترك لكم جميعا بمن تتصلون للتأكد من أي خبر».