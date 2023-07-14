تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة

هبطت أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات مع ختام تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة .



بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2185 جنيه للبيع و 2195 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 2498 جنيه للبيع و 2905 للشراء .

وصل سعر عيار 18 نحو 1873 جنيه للبيع و 1881 جنيه للشراء و عيار 14نحو 1457 جنيه للبيع و 1463 جنيه للشراء.

سجل سعر كيلو الذهب 2.5 مليون جنيه للبيع و2.51 مليون جنيه للشراء ، وصل سعر أوقية الذهب الي نحو 77.7 الف جنيه للبيع و 78.02 مليون جنيه للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.5 الف جنيه للبيع و 17.51 الف جنيه للشراء.