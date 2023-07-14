شروط القبول بمدارس التمريض في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بمراكز المحافظة الخمس، (الخارجة - باريس - الداخلة - الفرافرة - بلاط) للعام الدراسي 2022 /2023.

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم وفقا للشروط التالية:

أولا : الشروط العامة

• ان يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

• الحصول على الشهادة الإعدادية ( عام او أزهري) للعام الدراسي 2022 /2023 مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولى أو ثانية.

• القبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة طبقا للأعداد المطلوبة بعد

• اجتياز الاختبارات المطلوبة.

• يقتصر القبول على أبناء المحافظة والمقيمين بها بشرط الحصول على الشهادة الاعدادية ( عام أو الأزهري) من المدارس او المعاهد الأزهرية من نفس المركز بالمحافظة على أن يجري التنسيق والقبول كل مركز إداري على حده، وذلك حرصا على مبدأ التوطين.

• وفى حالة حصول الطالب / الطالبة على الصف الثالث الإعدادي فقط ويكون من مواليد خارج المحافظة يتم إحضار بطاقة ولي الأمر بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل من محافظة الوادي الجديد.

• ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

• الحد الأدنى لقبول الأوراق من الطلاب المتقدمين لا يقل عن ٢٦٠ درجة من المجموع الكلى.

• ضرورة اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة و اختبارات القدرات.

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد أن الأوراق المطلوبة :-

- طلب التحاق.

- أصل شهادة ميلاد صورة.

- صورة من شهادة إتمام الدراسة الإعدادية للعام 2022/ 2023.

- بيان درجات معتمد و مختوم أصل صورة.

- بالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام

٢٠٢٢/٢٠٢٣ يتم إحضار صورة الشهادة الأزهرية وشهادة

معادلة من مديرية التربية والتعليم.

- عدد ٢ صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

- عدد ٢ صورة شخصية مدون عليها اسم الطالب.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

- تقرير طبى ( رمد وباطنة) من مستشفى حكومي يفيد بخلو

الطالب / الطالبة من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة.

يجري التقديم بمدارس التمريض بالمراكز اعتبارا من:

يوم السبت الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٣ حتى يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ حسب المواعيد الاتية :

يومي السبت والأحد 15، و 16 يوليو للطلبة الحاصلين على مجموع من 275 إلى 280

يومي الاثنين ـ الثلاثاء 17، 18 يوليو للطلبة الحاصلين على مجموع من 270 إلي 274,5

ويومي الاربعاء - الخميس الموافق 19، 20 يوليو للطلبة الحاصلين على مجموع من 265 إلي 269,5.

ويومي السبت 22 والأحد 23 يوليو للطلبة الحاصلين على مجموع من 260 إلي 264,5،

فيما جرى تخصيص يومي الاثنين 24 والثلاثاء 25 يوليو الجاري للطلبة المتخلفين عن المواعيد المحددة.

شروط وموعد ودرجات القبول بمدارس التمريض (1)

شروط وموعد ودرجات القبول بمدارس التمريض (2)