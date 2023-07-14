المستشار الألماني: قرار أمريكا منح أوكرانيا ذخائر عنقودية لم يفاجئنا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده لم تتفاجأ من قرار أمريكا بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكنه شدد في نفس الوقت على أهمية اتفاقية حظر مثل هذه الذخائر.

وأضاف المستشار الألماني في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة: "بالطبع لم تفاجئنا أمريكا.. لقد علمنا بهذا القرار ليس من وسائل الإعلام، ولكن مباشرة من واشنطن".

وأعرب شولتس عن تفهمه لدوافع قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، موضحا مع ذلك، أن بلاده ليست ملزمة بالتعليق على القرارات السيادية للدول الأخرى.

وتابع: "الحكومة الأمريكية اتخذت هذا القرار، وهو ليس قرارنا، وإنما قرار اتخذ بشكل سيادي."

وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده متمسكة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وأوضح: "أريد أن أقول مرة أخرى: هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة بالنسبة لي"، لافتا إلي أن ألامر يتعلق ليس بمدى فعالية هذه الأسلحة في العمليات القتالية، بل بحقيقة أن " جميع الأسلحة التي نوفرها تؤدي إلي دمارا رهيبا عندما تصيب الهدف".

وأكد شولتس على أن ألمانيا لا تمتلك ذخائر عنقودية، ولا تنوي الحكومة الألمانية شراءها.