رئيس مدينة الحسنة يزور قرى وسط سيناء للاستماع لمطالب الأهالي

زار سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء يرافقه محمد أحمد المغربي

سكرتير عام المركز والمدينة وبحضور محمد الشحات مدير منطقة مياه وسط سيناء، منطقة بئر 3 بالحمض التابعة لمركز الحسنة.

وكان ذلك في ضيافة الشيخ محمد الدهينى وذلك للاستماع لمطالب أهالي المنطقة وإيجاد حلول لها مؤكداً حرص الدولة على التواصل معهم وتوفير كافة سبل الرعاية و بتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات وتذليل كافة العقبات لتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير كافة إحتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ومن جانبه أكد المدير العام رئيس المركز والمدينة علي حرص رئاسة مركز ومدينة الحسنة علي الاستماع لجميع شكاوى المواطنين وتلبية كافة مطالب واحتياجات أهالينا بمركز ومدينة الحسنة لتسهيل سبل المعيشة عليهم .