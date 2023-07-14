ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يزور قرى وسط سيناء للاستماع لمطالب الأهالي

رئيس مدينة الحسنة
رئيس مدينة الحسنة يزور قري وسط سيناء للاستماع لمطالب الاهالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء يرافقه  محمد أحمد المغربي
سكرتير عام المركز والمدينة وبحضور محمد الشحات مدير منطقة مياه  وسط سيناء، منطقة بئر 3 بالحمض التابعة لمركز الحسنة.

وكان ذلك في ضيافة الشيخ محمد الدهينى  وذلك للاستماع لمطالب أهالي المنطقة وإيجاد حلول لها مؤكداً حرص الدولة  على التواصل معهم وتوفير كافة سبل الرعاية و بتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات وتذليل كافة العقبات لتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير كافة إحتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ومن جانبه أكد المدير العام رئيس المركز والمدينة علي حرص رئاسة مركز ومدينة الحسنة علي الاستماع لجميع شكاوى المواطنين وتلبية كافة مطالب واحتياجات أهالينا بمركز ومدينة الحسنة لتسهيل سبل المعيشة عليهم .

رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء شمال سيناء مدينة الحسنة بوسط سيناء وسط سيناء