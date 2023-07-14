ليفربول ينافس تشيلسي على نجم برايتون

ينافس نادي ليفربول، نظيره تشيلسي في صراع الحصول على خدمات الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب خط وسط برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع ليفربول في تدعيم خط وسط ميدانه، بضم كايسيدو من برايتون في الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبًا لرحيل 2 من لاعبيه.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن نادي برايتون يقدر سعر لاعبه كايسيدو بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، لأي من الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن ليفربول يسعى للتفاوض مع برايتون لضم كايسيدو لتعزيز مركز خط الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يواصل إعادة بناء خط وسطه، بعد التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، المجري دومينيك سوبوسلاي، لكن الحصول على خدمات كايسيدو سيعتبر القطعة الأخيرة في الصيف الحالي.

كايسيدو

ويأتي ذلك بعد تلقي لاعبيه جوردان هندرسون وفابينيو، عروضًا ضخمة للعب في الدوري السعودي، على رأسها الاتفاق الذي يقترب من التعاقد من قائد الفريق.

ويهتم تشيلسي بلاعب خط وسط منتخب الإكوادور، للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل، ولكن مع دخول ليفربول في الصفقة، يعمل البلوز على تسريع المفاوضات مع برايتون.

يذكر أن، مويسيس كايسيدو كان قريبًا من الانتقال إلى أرسنال في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن تعطلت صفقة انتقاله ليقرر برايتون تجميده وقتها.