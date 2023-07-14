"الشباب" وصندوق الأمم المتحدة يدعمان أندية السكان بأسوان

حرصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه، على تجهيز أندية السكان في محافظة أسوان بأحدث أجهزة التكييفات بقاعات أندية السكان بمحافظة أسوان، في إطار الجهود لتعزيز العمل بأندية السكان وتوفير بيئة ملائمة للشباب والفتيات بمراكز الشباب.

تهدف الجهود المشتركة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعزيز صحة الشباب وتحسين رفاهيتهم وتشجيعهم علي التفاعل مع مراكز الشباب، وقد تم توفير أجهزة تكييف حديثة وفعالة للعديد من أندية السكان بأسوان، بما يشمل قاعات أندية السكان والمساحات الآمنة.

تأتي هذه الخطوة كجزءً من جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتجهيزها، والسعي لتوفير بيئة ملائمة للشباب لحضور الجلسات التفاعلية في بيئة ملائمة، بهدف تعزيز صحتهم العامة ونمط حياتهم النشط، كما أن هذه المبادرة تعكس التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز صحة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحياة الصحية والمستدامة، وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في مصر، وتوفير فرص متساوية للجميع لممارسة الأنشطة التفاعلية بأندية السكان وتحقيق الاستدامة الصحية، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة والمنظمات الدولية بتعزيز صحة الشباب ودمجمهم في التنمية الشاملة للمجتمع.