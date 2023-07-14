العراق وتركيا يبحثان سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأكد رئيس وزراء العراق وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، حرص بلاده على بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة وتعمل على مواجهة التحديات وترسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي، توجه بلاده نحو توسعة التعاون مع العراق واستعداد الشركات التركية للعمل في مشروع "طريق التنمية"، والإسهام في هذه الفرصة الاقتصادية بما يدعم التبادل والتواصل بين الشعبين الصديقين، ويخدم جميع شعوب المنطقة.