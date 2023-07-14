اليابان تؤكد أهمية الحفاظ على نظام دولي حر قائم على سيادة القانون

أكدت اليابان أهمية الحفاظ على نظام دولي حر ومنفتح قائم على سيادة القانون.

وأعرب وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا بـ "آسيان" المنعقدة حاليا في إندونيسيا حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - عن اعتراضه الشديد بشأن أنشطة الصين في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك الجزر المتنازع عليها بين البلدين، قائلا " إن تلك الأنشطة تنتهك سيادة بلاده ".

وأضاف أن الأنشطة ذات الطابع العسكري والقسرية التي تجرى في بحر الصين الجنوبي مستمرة، موضحا أن المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمر غير مقبول في أي مكان في العالم.

وعلى صعيد متصل، أدان وزير الخارجية الياباني بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا على أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أمر لا يغتفر.