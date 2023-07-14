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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يجتمع بلجنة الوافدين لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على الحرص الشديد من جامعة حلوان على توفير بيئة متميزة للطلاب الوافدين وضمان تلبية احتياجاتهم وتسهيل تجربتهم الأكاديمية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة حلوان بلجنة الوافدين بالجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعكف على متابعة تنفيذ التوصيات والتحسينات المقترحة وتقديم تقارير منتظمة بمستوى الخدمات ومدى تلبية احتياجات الطلاب الوافدين، ويأتى ذلك سعيًا من الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تحسين الخدمات العامة المقدمة للطلاب الوافدين، مثل توفير سكن مناسب ومرافق رياضية وثقافية وترفيهية، وتوفير بيئة محفزة للتعلم وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب الوافدين، وإزالة كافة المعوقات التى تواجهم.

حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين، وبعض من السادة العمداء، ومديري الادارات.

 

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