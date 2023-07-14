نائبا دمياط بمجلس الشيوخ يشيدان بنتائج قمة دول جوار السودان

أشاد وليد التمامى ومحمد أبو حجازى نائبى دمياط بمجلس الشيوخ وعضوى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالنتائج التى اسفرت عنها قمة دول جوار السودان بالقاهرة والبيان الختامى الذى صدر عن القمة.

واكد نائبى دمياط بمجلس الشيوخ ان نجاح القمة ظهر فى مستوى التمثيل والحضور وايضا فى موافقة كافة الاطراف السودانية على البيان الختامى خاصة وقف التصعيد وبدء مفاوضات جادة وصولا لحل سياسى شامل للازمة السودانية.

واوضح نائبى دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامى ومحمد أبو حجازى ان قمة دول جوار السودان اكدت ان مصر يظهر معدنها فى كل المواقف وتكون السند والداعم للاشقاء العرب وتتخذ المواقف الصائبة لمصلحة الشعوب والدول المجاورة لها.

واشار نائبى دمياط بمجلس الشيوخ الى ان مصر تحركت بقوتها ومكانتها وقوة زعامتها من اجل وضع رؤية مصرية لحل الازمة السودانية وانقاذ السودان وان نتائج تلك القمة ستظهر قريبا باذن الله لوقف الصراع السودانى.

