قرارات النيابة بشأن حريق شركة كيماويات بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول نشوب حريق داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وانتقلت لمعاينة الحريق وسؤال شهود العيان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شركة لصناعة الكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.