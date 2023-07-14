مصرع طالب ثانوي غرقا أثناء سباحته في البحر بمصيف جمصة

لقى طالب ثانوي مصرعه غرقا أثناء سباحته في البحر بمصيف جمصة، في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول محمد محمود أحمد رمضان (17 سنة-طالب بالصف الثالث الثانوي)،مقيم قرية ميت طريف التابعة لدائرة مركز دكرنس جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

وبالانتقال والفحص وسؤال عمه حمادة أحمد رمضان المنسي (٤٦ سنة)، مقيم قرية ٢٦ بصار الحفير دائرة مركز الستاموني، قرر أنه حال قيام نجل شقيقه بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصة بمنطقة ابن لقمان دائرة القسم ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

وأضاف بقيام الأهالي بانتشال جثمانه في حينه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.