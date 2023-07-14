الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يكشف طريقة التصحيح الإلكتروني

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، طريقة وضع الامتحانات للثانوية العامة وكيفية التصحيح هذا العام

وقال الوزير عبر فيديو، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: “يتم قبل البدء في التصحيح، مراجعة نموذج الإجابة من 10 خبراء، ثم يبدأ التصحيح الإلكتروني للبابل شيت”.

يختتم طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM غدًا السبت، امتحانات الثانوية العام.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

واختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (370867) طالب/ طالبة، وأدى عدد (95552) طالب/طالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى (253052) طالب/ وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

حرص الدكتور رضا حجازى ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.



وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (4) حالات غش إلكتروني، حالتان فى مادة الفلسفة والمنطق بمحافظتى (القاهرة، والغربية) وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بمحافظة الدقهلية، وحالة واحدة فى مادة الأحياء بمحافظة الإسكندرية، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بنشر إجزاء من ورقة الأسئلة باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يتعلق بالحالة التي ضبطها في محافظة الإسكندرية، فهي للطالب "ع.ح" صاحب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحان مادة الأحياء، حيث تم ضبطه داخل لجنة تابعة لإدارة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية فور قيامة بالغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، وتم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة والتحقيق مع الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

https://fb.watch/lN1pyPlQd-/?startTimeMs=44000&mibextid=MnnKW6