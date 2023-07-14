السفارة الروسية ترحب بتحركات الرئيس السيسي لحل النزاع السوداني

علقت السفارة الروسية في القاهرة على تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل النزاع السوداني، وانعقاد قمة دول جوار السودان أمس الخميس.

وقالت السفارة الروسية في بيان: "نرحب بجهود أصدقائنا المصريين الرامية إلى حل النزاع السوداني، ونأمل في أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان مع الدور القيادي للقاهرة بالإضافة إلى الخطوات الأخرى على مسارات حفظ السلام الإفريقي، وفرصة لتحقيق وقف القتال بشكل نهائي وبدء العملية السياسية وضمان إرسال المساعدات الإنسانية إلى السودان".

وأضافت السفارة: "تدعم موسكو، مثل القاهرة، تقليديا ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقضاء على أي تناقضات عبر الحوار الشامل المباشر".