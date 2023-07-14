المطران إبراهيم يواصل زيارته إلى كندا ويلتقى رئيس كاريتاس

يواصل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم زيارته كندا، حيث التقى رئيس كاريتاس كندا كارل هيتو وبحثا في الوضع في لبنان ولا سيما الإجتماعي منه وتأثير الأزمة الإقتصادية على القطاعات كافة وعلى المواطنين مما انعكس ازديادا متصاعدا في عدد الفقراء والمحتاجين.

وجرى البحث في عمل المؤسسات والجمعيات في لبنان لدعم صمود المواطنين وفي طليعتهم كاريتاس لبنان، واشاد ابراهيم ب"الدور الكبير الذي تلعبه كاريتاس في التواجد قرب اللبنانيين بكل فئاتهم وانتماءاتهم ودعمهم للعيش بكرامة"، مشددا على "ضرورة التعاون والتنسيق بين كاريتاس لبنان وفروعها في العالم وبخاصة في كندا".

وشرح ابراهيم عمل المؤسسات في الأبرشية، من مستشفى تل شيحا الى طاولة يوحنا الرحيم ومدرسة القديسة ريتا وغيرها من الجمعيات، ودورها في الوقوف الى جانب ابناء الأبرشية في هذه الظروف الصعبة، موجها لرئيس كاريتاس كندا لزيارة لبنان والأبرشية بهدف تنسيق التعاون المستقبلي.

اشار الى ان كارل هيتو يشغل منصب المدير التنفيذي لكاريتاس كندا منذ عام 2022، وهو كان المدير الكندي لجمعية الرعاية الكاثوليكية للشرق الأدنى (CNEWA) ، التي تدعم الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية والهند، و عمل ايضا في جمعية التنمية والسلام وهي منظمة التنمية الدولية الرسمية للكنيسة الكاثوليكية في كندا، تعمل بالشراكة مع المنظمات المحلية في اكثر من 30 دولة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط لخلق المزيد من العدالة في العالم والعمل بالتضامن مع الأشخاص الأكثر ضعفا.