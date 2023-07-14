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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة سائق متفحمة بعد اشتعال النيران بسيارة نقل في طريق الضبعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت أجهزة الأمن على جثة سائق متفحمة بعد اشتعال النيران فى سيارة نقل بتقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الضبعة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده اشتعال النيران فى سيارة نقل بتقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الضبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتم اخماد النيران وعثر على جثة متفحمة تماما لشخص يدعى (محمد ح)، 40 سنة، مقيم بالمنوفية،  وتم نقل الجثة إلى مستشفي اليوم الواحد، ويجري رجال المباحث بالتحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

أجهزة الأمن اشتعال النيران في سيارة الإقليمي الطريق الإقليمي