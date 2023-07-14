الليلة.. ندوة نقدية لـ"علاقات خطرة" بمسرح نهاد صليحة

يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون اليوم الجمعة، الندوة النقدية للعرض المسرحي "علاقات خطرة" عن الكتاب الأكثر مبيعًا، الذي يحمل نفس الاسم، للطبيب النفسي د. محمد طه، تأليف وإخراج مايكل مجدي.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للأكاديمية، تحت رعاية د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتبدأ الندوة عقب انتهاء العرض المسرحي، الذي يبدأ الساعة 8 ونصف مساءً.

تدير الندوة النقدية الكاتبة الصحفية شيماء منصور، وعلى المنصة كُلٌ من د. مختار يونس أستاذ الفن السينمائي بمعهد فنون الطفل بأكاديمية الفنون، والناقدة الفنية د. أميرة الشوادفي.

الندوة تنظيم المخرجة والكاتبة إيمان سمير، وتحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقى المشرف العام على مسرح نهاد صليحة.



الجدير بالذكر أن "علاقات خطرة" قد حصد العديد من الجوائز منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، كما حصل أيضًا على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان "آفاق مسرحية" في دورته الثامنة والمهداة إلى النجم الراحل "فريد شوقي"، وحصد العرض أيضًا جائزة أفضل عرض أول لمسابقة العروض الطويلة، وأفضل تميز في التمثيل كيرلس ناجي ونادية نبيل، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج، وقد شهد عرض "علاقات خطرة" إقبالا شديدا "كامل العدد"أ.د.غادة على مدار 33 ليلة عرض مسرحية داخل القاهرة، وليلتين في محافظة الإسكندرية.

العرض المسرحي "علاقات خطرة" بطولة باخوم عماد وجورج اشرف وكيرلس ناجي ويوسف جرجس وغبريال رأفت وجوزيف مجدي ويوسف سليم ومينا مجدي ومايكل ميخائيل وجوزيف مجدي ومينا خليل وكيرلس عاطف وريمون منير ودميانه جمال ويوستينا رفعت ويوستينا هاني وماري روماني وماري صموئيل ونادية نبيل وجورجيت عزت وجونير كرم ومينا جرجس، وإضاءة ابو بكر الشريف وتنفيذ إضاءة بيبو فيكتور وتصميم ديكور مصطفى التهامي ومساعد ديكور مارينا اكرم ودعاية كريستين ميشيل وسمير عطية، المسؤول الإعلامي إيناس العيسوي ومكياج ماري روماني ومساعدي الاخراج جورج صبحي وفادي طارق وشريف صفوت ومخرج منفذ مينا مجدي ورئيس الفريق بيتر وليم.

IMG-20230714-WA0013

IMG-20230714-WA0009

IMG-20230714-WA0008

IMG-20230707-WA0001