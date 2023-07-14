التحقيقات تكشف كواليس عن المتهم بإطلاق النار على طليقته بالتجمع الخامس

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة ضبط المتهم بالتعدي على طليقته بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس محاولة إقتحام مسكنها، أن المتهم يعمل مهندس بترول وخلال الفترة الماضية ظبت خلافات بينه وبين المجني عليه قبل بسبب خلافات أسرية ومالية نظرا لكونها شريك معه في أحد المشروعات بنسبة 20 ٪ انتهت بالطلاق وكانت الخلافات تتطوؤ يوما تلو الآخر حتي وقع الحادث المأساوي.

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشفت أجهزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى.. وبالإنتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

تم ضبطه وبحوزته (الطبنجة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.