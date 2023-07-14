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الجمعة 14 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد: انطلاق مسابقة "الكاريكاتير الصحفي" بمراكز تنمية القدرات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، عن انطلاق   مسابقة الكاريكاتير الصحفى ( صيف 2023) التى تعد  أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية  بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية الخمس ولجميع المراحل التعليمية .

وأوضح وكيل تعليم الوادي أن شروط المسابقة تتمثل في الآتي: 
1_ أن يرسم الطالب على ورق الإسكتش الخاص بالرسم  .
2_ ان يدون الطالب بياناته الشخصية أعلى يمين ورقة الإسكتش( المديرية _ الإدارة _ المرحلة _ المدرسة _ اسم الطالب .
3_ يتم تصوير فيديو دون قطع فى التصوير ،  بداية من كتابة البيانات ثم الرسم والتلوين وكتابة التعليق المناسب وان يوضح بالتصوير وجه الطالب أثناء تدوين بياناته وأثناء الرسم والتلوين وعرضه النهائى لما تم رسمه 
4_ يكون التصوير مدته من 25 دقيقة .
5_ يتم اختيار أحد الموضوعات  الواردة باللائحة التنفيذية للمسابقات 2022_2023 
6_ أن يكون الرسم ساخرا يناقش قضية معينة أو رأى معين ، ويعبر عن الأحداث الجارية والمجتمع والرأى العام دون تطرف أو تجاوز . 
7_ أن يكون الرسم من خيال الطالب وليس من منقولا من الصحف أو الإنترنت .
 

تسلم الأعمال لمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات ومن ثم التقييم لإختيار أفضل الأعمال للتأهل على مستوى المديرية للتقييم وإعلان الفائزين المرشحين لتصفيات الجمهورية.

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