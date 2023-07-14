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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

الاهلي
الاهلي
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يبحث الكثير من عشاق النادي الاهلي عن موعد مباراة الفريق المقبلة، وذلك بعد ان خاض بالامس مباراة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز واسعد جماهيره العريضة بالفوز الغالي.

ويستعد الفريق الاحمر لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري وذلك مع اقتراب الاحتفال باللقب بعد ضمان المسابقة للمرة 43 تاريخيا.

وفاز الأهلي أمس على الزمالك برباعية مقابل هدف واحد والاستمرار في صدارة الدوري المصري برصيد 78 نقطة.

ويلعب الأهلي المباراة القادمة أمام المقاولون العرب وستقام يوم الأحد المقبل 16 يوليو وتقام في تمام الثامنة والنصف مساء.

ويستضيف ملعب المقاولون العرب مواجهة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب ويبحث عن الفوز للاستمرار في سلسلة عدم الهزيمة في المسابقة.

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