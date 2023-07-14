محمد هنيدي يكشف تفاصيل خلافه مع عادل إمام

أثار الفنان محمد هنيدي حقيقة خلافه مع النجم عادل إمام، والذي يعود إلى سنوات، ويرجع ذلك لرفضه المشاركة في أحد أفلام الزعيم.

ويأتي ذلك عندما حل هنيدي ضيفا على برنامج "حبر سري" للإعلامية أسما إبراهيم، معلقا علي رفضه دورا في فيلم "بخيت وعديلة" مع عادل إمام، وذلك لعدم إعجاب هنيدي بالدور الذي أسند إليه في الفيلم.

وأوضح هنيدي: "حصل فعلا إن بعد مشاركتي في فيلم بخيت وعديلة كان في دور، لكن لم يكن يعجبني".

وأفاد : "الناس كلها استغربت وسألتني هتعمل إيه مع أستاذ عادل"، موضحا كواليس اللقاء وبساطته في مصارحة هنيدي للزعيم، رفضه الدور، وحقيقة أنه ذهب إليه، وسأله: هل تؤدي الدور إذا لم تكن تحبه؟، فأجاب بالنفي، فأخبره باعتذاره عن الدور.

وردا على سؤال عن طبيعة علاقتة الشخصية بـ عادل إمام بعد هذا الموقف، قال هنيدي: "زي الفل، ودائما أتمنى المشاركة في عيد ميلاده".

وتابع: "عم عادل أستاذنا وكلنا خرجنا من أفلامه، والدور في بخيت وعديلة كان صغير لكن فيه شقاوة وممكن أعمل فيه حاجة".

كما كشف هنيدي خلال اللقاء أيضا عن سبب ضعف إيرادات فيلمه "صاحب صاحبه"، الذي شاركه فيه مواطنه الفنان أشرف عبدالباقي، معللا السبب في طرح فيلمهما بالتزامن مع طرح فيلم محمد سعد "اللمبي".

ومن ناحية أخرى، ينتظر هنيدي طرح أحدث أفلامه "مرعي البريمو" في دور العرض السينمائي بتاريخ 2 أغسطس المقبل، وطرح هنيدي بوستر الفيلم ومن قبله انتشر فيديو ترويجي، حيث يشارك فيه هنيدي شخصية بائع بطيخ، يتعرض للسرقة في السوق، لكنه يضبط اللص، ويلقنه درسا.

