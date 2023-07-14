تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الجمعة أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، مؤكدًا أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميًا وجاري عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشار السعيد إلى أن أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة تُنفذ وفقا للجودة والمعايير الفنية المطلوبة وطبقا لجدول زمني محدد لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقري مركز أبو قرقاص.
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"مياه المنيا" تواصل تجديد محطة معالجة الصرف الصحي بأبوقرقاص
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تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الجمعة أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، مؤكدًا أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميًا وجاري عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يوميًا.
تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الجمعة أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، مؤكدًا أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميًا وجاري عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يوميًا.