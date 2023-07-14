الفشني ضيف احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويحل عليها المنشد وائل الفشنى كضيف شرف ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والانشاد بالاوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التى كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب - طلع البدر علينا - يا محمد لـ عبد العظيم محمد، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد لـ عبد العظيم عبد الحق، الرضا والنور - سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي واعمل الشهير قمر سيدنا النبى.

جدير بالذكر ان الاوبرا اعتادت تقديم احتفاليات فنية كبرى فى مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية بمختلف مسارحها وشهدت اقبالا جماهيريا ضخما.