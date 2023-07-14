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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن الغربية ينجح في ضبط 2 من الملثمين المتهمين باقتحام محل تجاري بالمحلة

ملثمين
ملثمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على اثنين من أفراد عصابة الملثمين المتهمين في واقعة الاعتداء على تاجر باستخدام الأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى في أقل من 72 ساعة.
وكانت منطقة أبو راضي شهدت يوم الاثنين الماضي، واقعة اعتداء من مجموعة من الملثمين على صاحب محل تجاري سوبر ماركت وعطارة، وأظهرت كاميرات المراقبة دخولهم المحل والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم.

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