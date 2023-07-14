أمن الغربية ينجح في ضبط 2 من الملثمين المتهمين باقتحام محل تجاري بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على اثنين من أفراد عصابة الملثمين المتهمين في واقعة الاعتداء على تاجر باستخدام الأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى في أقل من 72 ساعة.

وكانت منطقة أبو راضي شهدت يوم الاثنين الماضي، واقعة اعتداء من مجموعة من الملثمين على صاحب محل تجاري سوبر ماركت وعطارة، وأظهرت كاميرات المراقبة دخولهم المحل والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم.