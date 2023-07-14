الزهور يتعاقد مع حمزة توكل نجم هليوليدو لتدعيم فريق اليد

أتم مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش تعاقده مع حمزة توكل نجم فريق هليوليدو لكرة اليد مواليد 2004، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويهدف جهاز كرة اليد في الزهور برئاسة هشام قدري إلى تدعيم صفوف فريقه بالصفقات القوية من أجل الاستعداد للموسم القادم 2023-2024 من دوري المحترفين والمرتبط.

ويعتبر "حمزة" من العناصر القوية لجيل 2004 وسبق له الانضمام للمنتخب المصري للفئة العمرية تحت قيادة مجدي أبو المجد المدير الفني السابق للمنتخب قبل السفر للمشاركة في بطولة إفريقيا للشباب العام الماضي.

وقام اللاعب بتوقيع العقد في حضور أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي بالنادي وهشام قدري رئيس قطاع كرة اليد.

وأعرب اللاعب عن سعادته للانضمام لفريق كرة اليد بنادي الزهور متمنيًا أن يكون إضافة لهذا الفريق خاصةً مع استمرار تواجد نادي الزهور في دوري المحترفين.

وقال الليثي: يأتي هذا التعاقد ضمن سياسة النادي لدعم قطاع الرياضة ومنها كرة اليد، بعد التطور الذي شهده والاستمرار في تحقيق نجاحات وأهداف النادي.

كما أنهى النادي أيضا التعاقد مع أحمد حنفي حارس مرمى الجزيرة مواليد 2004، استمرارا لتواجد عناصر تصلح للمشاركة مع الفريق الأول لاحقا.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 في نادي الزهور كلا من علاء حسن مدربا للفريق والذي سبق له تدريب الزمالك، ومازن سمير مدربا لحراس المرمى والدكتور مازن بيبرس طبيب الفريق.

ويذكر أن الزهور تواجد في المركز العاشر من دوري المحترفين بالموسم الماضي.