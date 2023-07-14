الاتحاد الأوروبي يرفع القيود على المنتجات الغذائية اليابانية

رفع الاتحاد الأوروبي (EU) قيوده على استيراد المنتجات الغذائية من اليابان التي فُرضت بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011. تم الإعلان عن القرار في 12 يوليو 2023 من قبل المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

حظر الاتحاد الأوروبي أو قيد استيراد بعض المنتجات الغذائية من 13 محافظة في اليابان، بما في ذلك فوكوشيما، بسبب خطر التلوث الإشعاعي. وشملت المنتجات الأرز والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه. طلب الاتحاد الأوروبي أن تخضع هذه المنتجات لاختبارات وشهادات صارمة قبل دخول سوق الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن رفع القيود استند إلى مراجعة شاملة للأدلة والبيانات العلمية التي قدمتها اليابان. وقالت المفوضية إنها تحققت من أن المنتجات الغذائية من اليابان تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي العالية لسلامة الأغذية والصحة العامة.

جاء القرار قبل أسابيع فقط من خطة اليابان لإطلاق أكثر من مليون طن من مياه الصرف المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ. وقالت اليابان إن المياه تمت تصفيتها وتخفيفها لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم الذي يعتبر غير ضار بجرعات صغيرة. قالت اليابان إن الإطلاق ضروري لتوفير مساحة لمزيد من المياه الملوثة في المحطة.

واجهت الخطة معارضة شديدة من الجماعات البيئية والصيادين والسكان المحليين والدول المجاورة، الذين يخشون أن تضر المياه بالحياة البحرية وصحة الإنسان. أثارت الخطة أيضًا توترات دبلوماسية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان وروسيا، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل على مياههم وأراضيهم.

لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا واضحًا بشأن خطة اليابان للتخلص من مياه الصرف الصحي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيراقب الوضع وسيتبع توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت خطة اليابان باعتبارها ممكنة ومتماشية مع المعايير الدولية. وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه سيواصل التعاون مع اليابان بشأن السلامة النووية وإدارة الكوارث.