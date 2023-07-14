وزير العدل الياباني: الحكومة ستمنح إقامة لمدة عام لبعض السودانيين

الجمعة 14/يوليو/2023 - 03:05 م

أعلن وزير العدل الياباني "كين سايتو" اليوم الجمعة أن حكومة بلاده ستسمح للمغتربين من السودان بالإقامة والعمل في اليابان لمدة تصل إلى عام واحد حيث لا يزال الوضع الأمني متوترا في بلادهم.

وقال سايتو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن وكالة خدمات الهجرة اليابانية ستمنح إقامة لمدة عام واحد للمواطنين السودانيين الذين يقيمون في اليابان لفترة زمنية معينة ويرغبون في البقاء بالبلاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في السودان.. مشيرا إلى أن السودانيين الذين تلقوا أوامر بترحيلهم لن تتم إعادتهم رغما عنهم.

وأضاف سايتو أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع في السودان وتأخذ في الاعتبار ظروف كل شخص.

وأفادت وزارة العدل اليابانية بأن نحو 400 سوداني موجودون في اليابان.