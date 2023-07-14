سلطنة عُمان تعرب عن تأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان

أعربت سلطنة عُمان عن تأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان التي عُقدت أمس، في العاصمة المصرية، ودعوتها لأطراف النزاع في جمهورية السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ‏

وعبَّرت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، عن تقدير سلطنة عُمان للجهود التي قادها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في عقد القمة دعمًا للمساعي الرامية للتوصل إلى حلّ سلمي شامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.