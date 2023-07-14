رفض العمل مع عادل إمام.. ويستعد للفوازير.. أبرز تصريحات محمد هنيدى لـ"حبر سرى"

ظهر الفنان محمد هنيدى فى لقاء تلفزيونى له فى برنامج "حبر سرى" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وعلق على كثير من الأحداث السابقة خلال مشواره الفن، وعن بعض ما يمر به الفن خلال تلك المرحلة، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات الفنان محمد هنيدى خلال البرنامج:

رفض دور فى فيلم للزعيم عادل إمام

أكد الفنان محمد هنيدى أنه بالفعل رفض دور فى عمل فنى مع الزعيم عادل إمام، بعد أن تم عرضه بشكل فعلى عليه.

وكشف هنيدى أنه توجه للزعيم بشكل مباشر وسأله "هل لو اتعرض عليك يا أستاذ دور إنت مش حابب تعمله هتعمله"، ليرد الزعيم "لا طبعا وخلاص متعملش دور إنت مش حابه طبعا".

وتابع هنيدى كنت أتمنى أروح للأستاذ فى عيد ميلاده الأخير لكن موفقتش، ولسه بسعى أقعد معاه ١٠ دقائق بس وأمشى.

فوازير رمضان

وبسؤال الفنان محمد هنيدى من من الفنانات تستطيع تقديم فوازير رمضان، أكد أن الفنانة دنيا سمير غانم تستطيع ذلك، لما تملكه من مقومات وقبول وخفه فى الأداء الإستعراضى.

وكشف هنيدى أنه يستعد لتقديم فوازير رمضان، ولكن مازالت الفكرة لى فى مراحل التحضير والاستعداد، ولا يعرف هل يلحق برمضان القادم أم لا.

رفض التعليق على هذا السؤال

رفض الفنان محمد هنيدى التعليق على موقفه من إعتزال بعض الفنانات، والعوده للفن مره أخرى تحت شعار الفن حرام.

وأكد هنيدى لا تعليق وكل واحد حر، وأنا مش هعلق على مواقف الزملاء وأرائهم، وأشارك أى حد فى الوسط الفنى موجود وبيمثل ومليش دعوه قال ايه ومقالش إيه.

وعن إسرته وعدم ظهورهم الإعلامى، أكد هنيدى أنه لا يحب ظهورهم منذ أن بدأ مشواره الفنى، وملف الأسرة والبيت بالنسبه له شديد الخصوصيه وهو ما إعتاد عليه مع أفراد أسرته منذ بداياته فى عالم الفن.