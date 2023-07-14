الزراعة: علاج وفحص 8000 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بالفيوم

نفذ معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية في محافظة الفيوم يوم ٨ يوليو ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٨٢١ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٥٣٠ وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لعدد ٢٥٨٥ حالة وعلاج الطفيليات الخارجية والرش لعدد ٣١٩١ وتم عمل ٢٤ عمليات جراحية بعدد اجمالي ٨١٥١ حالة لدي ٣٤١٨ من صغار المربيين والفلاحين.