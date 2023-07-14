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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: علاج وفحص 8000 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بالفيوم

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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 نفذ معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية في محافظة الفيوم يوم ٨ يوليو ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

‏وقال  الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٨٢١ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٥٣٠ وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لعدد ٢٥٨٥ حالة وعلاج الطفيليات الخارجية والرش لعدد ٣١٩١ وتم عمل ٢٤ عمليات جراحية  بعدد اجمالي ٨١٥١ حالة لدي ٣٤١٨ من صغار المربيين والفلاحين.

قافلة بيطرية الثروة الحيوانية