إنتاج 475 ألف طن بلح في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تولي المديرية توفير تقاوي معتمدة عالية الإنتاج للمحاصيل الزراعية بالمحافظة وتوقعات بإنتاج 475 ألف طن بلح هذا الموسم والذي يبدأ أغسطس المقبل.

أوضح مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن محصول البلح بدأ الأيام الحالية في بعض المناطق بالوصول لمرحلة الحصاد مبكرا لظروف حرارة الجو بينما سيبدأ فعليا موسم الحصاد في الشهر المقبل وحتى بداية أكتوبر المقبل.

وأكد مجد، إدخال أصناف جديدة عالية القيمة التسويقية والعائد الاقتصادي المربح مثل البرحي والمجدول والسقعى والخلاص إلى جانب الصنف الذي تشتهر به محافظة الوادي الجديد وهو السيوى ( الصعيدى ) والذى يمثل حوالى ثلثي تعداد النخيل بالمحافظة علما بأنه وصل انتاجيته حسب الإحصائيات إلى 165 ألف طن محصول العام السابق ونتوقع الوصول إلى 475 ألف طن هذا العام.

وأوضح مجد، أن هذه الزيادة في إنتاج المحصول هذا الموسم نتيجة الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالوادي الجديد في عمل مدارس حقلية في العمليات الزراعية التي تتم على النخلة من تعلية وتلقيح ودلاوة وتقويس وتظميط حتى الحصاد بكل قرى ومراكز المحافظة إضافة إلى تنفيذ العديد من المدارس الحقلية لمكافحة آفات النخيل وعلى رأسها ثاقبة العراجين وسوسة النخيل الحمراء وأيضا مدارس حقلية في تداول الثمار ما بعد الحصاد والمستهدف فيها صغار المزارعين والمستثمرين المهتمين بزراعة النخيل.

ولفت مجد، إلى أن المديرية نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية من خلال اتحاد المجالس الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية وتقوم الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمتابعة المحصول من بداية الزراعة وحتى الحصاد والتعاون المثمر بين مديرية الزراعة والمحافظة ومركز البحوث الزراعية، منوها بتخصيص 1063 فدانا كحقول إرشادية تم زراعتها فى جمعيات جميع قرى ومراكز المحافظة لعمل ندوات إرشادية وأيام حقلية وأيام حصاد لتعريف المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة والنهوض بمحصول القمح.