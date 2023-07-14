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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 50 محضر مخالفة متنوعة في حملة تموينية موسعة برأس سدر

احدى حملات التموين
احدى حملات التموين برأس سدر
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة جنوب سيناء، بقيادة المهندس إبراهيم الحارون وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وحماية المستهلك والوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، حملة مكبرة بمدينة رأس سدر، أسفرت عن تحرير 50 محضرا، بواقع 33 محضر عدم حمل شهادة صحية و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه فى جزء من حصته المقررة ومحضرين مجهول المصدر وأحدهم 5 قاروصة سجائر والآخر 80 عبوة زيوت بويات ومحضر بيع أزيد من السعر ومحضر مخالفة شروط التراخيص بالمحطة لعدم وجود رخصة التشغيل والرسم الهندسى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم لطبيعة جنوب سيناء بأنها أحد المقاصد السياحية بمصر.

- مديرية التموين والتجارة الداخلية جنوب سيناء رأس سدر المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين حماية المستهلك