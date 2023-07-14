ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فيضانات نيودلهي تعيد لنهر يامونا الهندي مجراه القديم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتعرض العاصمة الهندية لفيضان شديد، حيث فاض نهر يامونا الهندي ليغرق الطرق المحيطة بالحصن الأحمر، مما أدي الي اعادة مجراه القديم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وأجلت السلطات ما يزيد على 20 ألف شخص في المدينة، بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر يامونا إلى مستوى عالي الكثافة من الأمطار الغزيرة شمالي البلاد.

وكان الحصن الأحمر، الذي اشتهر بكونه الموقع الرسمي الذي يدلي فيه رؤساء الوزراء بخطاب عيد الاستقلال، تحفة معمارية للإمبراطور المغولي الهندي شان جهان عندما نقل مقر حكمه إلى دلهي في القرن السابع عشر.

وغيرت تطويرات لاحقة البنية التحتية لمسار النهر، وهو أحد روافد نهر الغانج الذي ينبع من جبال الهيمالايا.

نهر يامونا الهندي الحصن الأحمر وكالة بلومبرج للأنباء فيضانات نيودلهي تعيد لنهر يامونا الهندي مجراه القديم الموقع الرسمي