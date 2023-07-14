فيضانات نيودلهي تعيد لنهر يامونا الهندي مجراه القديم

تتعرض العاصمة الهندية لفيضان شديد، حيث فاض نهر يامونا الهندي ليغرق الطرق المحيطة بالحصن الأحمر، مما أدي الي اعادة مجراه القديم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.



وأجلت السلطات ما يزيد على 20 ألف شخص في المدينة، بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر يامونا إلى مستوى عالي الكثافة من الأمطار الغزيرة شمالي البلاد.



وكان الحصن الأحمر، الذي اشتهر بكونه الموقع الرسمي الذي يدلي فيه رؤساء الوزراء بخطاب عيد الاستقلال، تحفة معمارية للإمبراطور المغولي الهندي شان جهان عندما نقل مقر حكمه إلى دلهي في القرن السابع عشر.



وغيرت تطويرات لاحقة البنية التحتية لمسار النهر، وهو أحد روافد نهر الغانج الذي ينبع من جبال الهيمالايا.