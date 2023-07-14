ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط ٣٥٦ مخالفة تموينية في حملة مكبرة في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات د الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أى محاولات للتلاعب بها .

حيث اعلنت المديرية عن تحرير ٣٥٦ محضر للمخالفين خلال الحملات التى نفذتها بمناطق مختلفة على مدار الأسبوع وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة،  وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وتلاعب أحد مستودعات الغاز بوزن الاسطوانات ، هذا إلى جانب قيام بعض المحال ببيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٦٠ شيكارة فول و ٢ برميل طحينة وكذا ٨٠ جركن زيت و ٦٥ كجم لحوم و ٦٠ كجم دواجن و ٥كجم حواوشي.

وأعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٠% بما يعادل ٦٠٤٠٧ طن و ٩٠ كجم مما يؤكد على  انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ .

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل على  انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وفي هذا الصدد فقد  وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

جدير بالذكر أن المساحة المزروعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت  ٣١٠٠٢ فدان.

واستقبل ميناء دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19926 طن تشمل :  1500 طن حديد تسليح و 3600 طن رمل و 5907 طن أسمنت معبأ و 8919 طن بضائع متنوعة .

تموين دمياط تموين دمياط الجديده دمياط