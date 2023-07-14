ضبط ٣٥٦ مخالفة تموينية في حملة مكبرة في دمياط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات د الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أى محاولات للتلاعب بها .

حيث اعلنت المديرية عن تحرير ٣٥٦ محضر للمخالفين خلال الحملات التى نفذتها بمناطق مختلفة على مدار الأسبوع وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وتلاعب أحد مستودعات الغاز بوزن الاسطوانات ، هذا إلى جانب قيام بعض المحال ببيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٦٠ شيكارة فول و ٢ برميل طحينة وكذا ٨٠ جركن زيت و ٦٥ كجم لحوم و ٦٠ كجم دواجن و ٥كجم حواوشي.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٠% بما يعادل ٦٠٤٠٧ طن و ٩٠ كجم مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ .

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وفي هذا الصدد فقد وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

جدير بالذكر أن المساحة المزروعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣١٠٠٢ فدان.

واستقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

‏

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19926 طن تشمل : 1500 طن حديد تسليح و 3600 طن رمل و 5907 طن أسمنت معبأ و 8919 طن بضائع متنوعة .