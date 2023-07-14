أوكرانيا تتسلم الذخائر العنقودية الأمريكية.. فما النتائج المحتملة؟

في خطوة جديدة سلمت الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعداتها العسكرية لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي.

وتعد الذخائر العنقودية عبارة عن قنابل تطلق العديد من القنابل الصغيرة الصغيرة على مساحة واسعة، مما يتسبب في أضرار وإصابات واسعة النطاق تم حظرها من قبل أكثر من 120 دولة، ولكن ليس من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو أوكرانيا.

واتخذ الرئيس جو بايدن قرار توفير الذخائر العنقودية الأسبوع الماضي، بعد شهور من الجدل بين قادة الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه كان قرارا "صعبا للغاية" لأن الذخائر العنقودية لها سجل في قتل المدنيين. قالت الولايات المتحدة إنها سترسل نسخة من الذخيرة ذات معدل فشل أقل، مما يعني بقاء عدد أقل من القنابل الصغيرة غير المنفجرة على الأرض وتشكل تهديدًا للأبرياء.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الخميس أن الذخائر العنقودية وصلت إلى أوكرانيا، لكنها لم تحدد عددها أو ما إذا كانت قد استخدمت حتى الآن.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بايدن على المساعدة العسكرية الأمريكية، وقال إن الذخائر العنقودية ستساعد في الهجوم الأوكراني على روسيا. التقى الاثنان خلال قمة الناتو في ليتوانيا، حيث تعهدت الدول الغربية بتقديم المزيد من الأسلحة والذخيرة لدعم أوكرانيا.

وتعرض استخدام الذخائر العنقودية من قبل الطرفين في الحرب لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان، التي تقول إنها تنتهك القانون الإنساني الدولي وتتسبب في ضرر عشوائي للمدنيين. وفقًا لمرصد الذخائر العنقودية، قُتل أو جرح ما لا يقل عن 149 مدنيًا بسبب الذخائر العنقودية في جميع أنحاء العالم في عام 2021. وأفاد المرصد أيضًا أن روسيا وأوكرانيا استخدمتا الذخائر العنقودية في الصراع، واتهمت روسيا باستهداف مناطق مدنية معهم.

قالت المنظمات الإنسانية إن تأثير الذخائر العنقودية على المدنيين في أوكرانيا كان مروعا. تعتمد أنواع الإصابات التي يتعرض لها المدنيون على نوع القنابل الصغيرة التي تطلقها الذخائر العنقودية 2. يمكن أن تأتي القنابل الصغيرة بأشكال وأحجام مختلفة، وبالتالي سيكون لها تأثيرات مختلفة على جسم الإنسان وستزيد من إصابة الأطفال 3. لا تعتبر الذخائر العنقودية خطرة على المدى القصير فحسب، بل إنها تشكل مخاطر طويلة الأمد على المجتمعات المحلية.

يُذكر أن ما يصل إلى 40 في المائة من الذخائر العنقودية لا تنفجر عند الاصطدام، مما يسمح بعقود من التفجيرات المتقطعة والاضطرابات المطولة 4. من فبراير إلى أغسطس 2022، تسببت الذخائر العنقودية في مقتل أكثر من 689 مدنيا أوكرانيا. كما دمرت الذخائر العنقودية مرافق الرعاية الصحية والمصانع والمنازل 6.

رفضت بعض الدول التي أرسلت مساعدات عسكرية لأوكرانيا قرار واشنطن تقديم ذخائر عنقودية، بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا وإسبانيا وكندا. وأعربوا عن التزامهم بوضع حد لآثار الذخائر العنقودية على المدنيين - وخاصة الأطفال.

الذخائر العنقودية محظورة في أكثر من 120 دولة بموجب اتفاقية أوسلو، التي تحظر إنتاجها أو استخدامها أو تخزينها. ويشير المرصد إلى أنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، دمرت 35 دولة طرف 1.5 مليون من مخزون الذخيرة العنقودية، بما في ذلك 178 مليون ذخيرة فرعية. وهذا يمثل 99 في المائة من جميع الذخائر العنقودية التي أعلنتها الدول الأطراف.

