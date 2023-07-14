إلهام شاهين: مبروك للأهلى رافع رأس الرياضة المصرية

هنأت الفنانة إلهام شاهين فريق كرة القدم بالنادى الأهلى عقب فوزه أمس بمباراته أمام نادى الزمالك ضمن منافسات الدورى العام المصرى.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صوره للنادى الأهلى، وعلقت عليها "مبروك للأهلاويه إللى دايما رافعين رأس الرياضة فى مصر".

وحقق النادى الأهلى اللقب الـ ٤٣ فى تاريخه لبطولة الدورى العام المصرى، بعد تربعه على عرش المسابقه ومازال للفريق مباريات مؤجله.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تستعد للتحضير لفيلم سينمائى، ولم تعلن عن أى تفاصيل سوى بداية التصوير خلال الأسابيع المقبلة بعد وضع الرتوش الأخيرة للعمل والإستقرار على باقى الأبطال.