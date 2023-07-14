كشف حساب أسوريو مع الزمالك بعد السقوط أمام الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباراة الأهلى، التى أقيمت أمس الخميس على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويظهر المدرب الكولمبي على رأس القيادة الفنية للزمالك في المباراة الـ14، بعد 13 مباراة سابقة، شهدت على فوز الفارس الأبيض بـ9 انتصارات، وتلقي هزيمتين، والتعادل في مباراتين، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 28 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 16 هدفًا.

وقاد الكولمبي الزمالك لتحقيق 6 انتصارات متتالية، قبل السقوط أمام الأهلي، كان آخرها أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع بيراميدز.

وتجمد رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 59 في المركز الثالث، فيما عزز بطل المسابقة موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة.