رئيس وزراء روسيا يوقع مرسوما بإغلاق الوكالة القنصلية البولندية

الجمعة 14/يوليو/2023 - 01:43 م

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، على أمر بإغلاق الوكالة القنصلية البولندية في مدينة سمولينسك غرب البلاد. وذكر ميشوستين في الوثيقة التي تم نشرها على الموقع الرسمي للحكومة الروسيةـ وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "اقتراح وزارة الخارجية الروسية بإغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك، مع وجود منطقة قنصلية تغطي منطقة سمولينسك، مقبول بموجب هذا".

وأوضح مجلس الوزراء الروسي أن قرار إغلاق الوكالة تم اتخاذه ردًا على تصرفات الحكومة البولندية غير الودية تجاه روسيا، على وجه الخصوص، تضمنت هذه الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا وتخفيض كبير في الوجود الدبلوماسي لروسيا في بولندا.

وأضاف مجلس الوزراء الروسي أن "أمر الحكومة الروسية، الذي تمت الموافقة عليه كإجراء انتقامي، سيمكن من استعادة التكافؤ بين المنشآت القنصلية لروسيا في بولندا وتلك الخاصة ببولندا في روسيا".

وكانت قد انتقدت بولندا مارس الماضي، بشدة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة لروسيا وبولندا وكذلك لأوكرانيا.. وقال متحدث باسم الخارجية البولندية "نحن ندين هذا التكثيف لتهديد السلام في أوروبا وفي العالم".

كما أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية، أن "الجيش البولندي نصب حواجز وعوائق مضادة للدبابات على الطرق والحدود مع روسيا وبيلاروسيا، وهذا جزء من استراتيجيتنا للدفاع والردع وقد تم بالفعل نشر التحصينات الأولى على الحدود مع منطقة كالينينجراد"