الجمعة 14/يوليو/2023 - 01:40 م

أكد النائب الأول لرئيس الوزراء البيلاروسي نيكولاي سنوبكوف، اليوم الجمعة، أن بيلاروسيا ومقاطعة جيلين الصينية تعتزمان تعزيز التعاون الصناعي والتجارة والاستثمارات. وقال سنوبكوف خلال زيارة إلى جيلين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، إن "تعزيز التعاون الصناعي وتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات الثقافية سيرفع تعاون بيلاروسيا مع مقاطعة جيلين إلى مستوى جديد أكثر توجهًا نحو الممارسة".

والتقى نيكولاي سنوبكوف بالسكرتير الأول للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة جيلين جينج جونهاي.

وأعرب الطرفان عن اهتمامهما المشترك بتعزيز التعاون الصناعي في صناعة السيارات والأقمار الصناعية والألياف الكيماوية وصناعة السيارات والبصريات، وناقش الطرفان خطوات تكثيف عملية إنشاء منشآت الإنتاج في منطقة جريت ستون الصناعية واستعرضوا إجراءات الدعم من الحكومة للمشاريع الاستثمارية.

واتفق سنوبكوف وجونهاي على تنظيم تبادل لفرق الفنون والعمل المشترك في التصوير السينمائي من أجل تعزيز العلاقات الثقافية بين بيلاروسيا ومقاطعة جيلين الصينية.