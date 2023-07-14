غدا.. بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية و103 لجان بمدارس تعليم الجيزة

تنطلق غدا السبت 15 يوليو ، امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ) عام - لغات ) " الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023.

والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (29519) طالب وطالبة، مقسم على(103) لجنة .

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.



ويؤدي أبناؤنا الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط،

ويوم الاحد 16 يوليو امتحان مادتي الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

وسيكون يوم الاثنين 17 يوليو امتحان مادة الهندسة .

ويوم الثلاثاء 18 يوليو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية .

ويوم الاربعاء 19 يوليو امتحان مادتي العلوم والتربية والفنية .

وينتهى الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية )