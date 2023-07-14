3.7 مليار دولار استثمارات خرجت من الصناديق المدعومة بالذهب يونيو الماضي

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن شهر يونيو الماضي شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليار دولار بما يساوي 56 طن من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالمياً، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار ما يساوي 50 طن من الذهب.

وتسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب لشهر يونيو وحده في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بمقدار 50 طنًا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ومن جانب آخر، هدأت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها 152 مليار دولار أمريكي في اليوم بانخفاض 13٪ عن شهر مايو. قد يكون ضعف سعر الذهب خلال الشهر قد أثر على حماس المستثمرين لتداول الذهب. بينما ظل سوق OTC (التداول الغير فعلي) مستقرًا نسبيًا مع انخفاض معتدل بنسبة 1٪ على أساس شهري.

ويتوافق هذا مع بيانات رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. وقد أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية يونيو 2023 ارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8865 طن منخفضة بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 545 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 709200 سبيكة ذهب.

وتدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعكس تراجع الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية بعد تراجع أسعار الذهب تحت مستويات الـ 2000 دولار للأونصة والتغير المستمر في توقعات أسعار الفائدة.

تظهر هذه البيانات أن الذهب يعاني فجوة في الطلب والاستثمار خلال شهر يونيو من جانب صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وذلك بسبب الأداء المثالي للسندات الأمريكية خلال الشهر الماضي والذي سحب استثمارات كبيرة من أسواق الذهب.

ولكن بعد تغير اتجاه تداولات الذهب إلى صاعد فقد نشهد تغير في الفترة القادمة في مستويات الاستثمار والطلب على المعدن النفيس.