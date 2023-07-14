الذهب يحقق أعلى مكاسب أسبوعية في البورصة العالمية منذ أبريل 2023

كشف التحليل الفني ل “جولد بيليون ”اليوم ، ان الذهب في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ابريل الماضي بعد تسجيله أعلى مستوى في شهر، وذلك على حساب الضعف الكبير في الدولار الأمريكي بسبب التوقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية بشكل محدود خلال تداولات اليوم الجمعة للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1956 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في شهر عند 1963 دولار للأونصة.

ويأتي التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم، بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب دفعت الذهب لاختراق مناطق المقاومة الهامة عند 1930 – 1940 دولار للأونصة ليعود الاتجاه الصاعد للسيطرة على تداولات الذهب من جديد.

صدرت يوم أمس بيانات أمريكية بخصوص مؤشر أسعار المنتجين الذي يعبر عن التضخم من وجهة نظر الشركات والمنتجين، وأظهر المؤشر الأساسي تراجع خلال شهر يونيو إلى 2.4% على المستوى السنوي من 2.6%.

كما تأتي هذه البيانات بعد تقرير التضخم الرئيسي الذي صدر يوم الأربعاء حيث شهد مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أقل من المتوقع خلال شهر يونيو وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.

وأدت بيانات التضخم الأمريكي إلى تقلص التوقعات بشأن رفع الفائدة الأمريكية لأكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام، وأصبح تسعير الأسواق الآن يشير إلى احتمال يتخطى 92% برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم هذا الشهر، وفق جولد بيليون.

وضعف التضخم الأمريكي يدل على استجابة الاقتصاد لقرارات رفع الفائدة المتتالية التي بدأها الفيدرالي منذ العام الماضي، وهو ما قد ينهي دورة رفع الفائدة بعد القرار القادم للبنك الفيدرالي، ليتسبب هذا في ارتفاع كبير في أسعار الذهب الذي يتأثراً سلباً برفع الفائدة.

الجدير بالذكر ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع وتعافي أسعار الذهب هو الضعف الكبير والانخفاض الحاد في مستويات الدولار الأمريكي، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل أدنى مستوياته منذ ابريل من عام 2022 ليتداول تحت المستوى 100 نقطة.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% ليمثل انخفاض للجلسة السابعة على التوالي ويكون انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.5%.

وفقد الدولار الأمريكي كل الدعم سواء من توقعات الفائدة الأمريكية أو من عوائد السندات الحكومية التي سجلت 4 جلسات من الخسائر، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.9% لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.754%.

وضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائد على السندات الحكومية يمثل أفضل سيناريو بالنسبة لأسواق الذهب الذي يعد سلعة تسعر بالدولار لذلك يرتبط بعلاقة عكسية معه، بالإضافة إلى أن تراجع العائد على السندات يزيد من جاذبية الذهب للاستثمار.

ولكن يبقى الارتفاع الأخير في الذهب معتمداً بشكل كامل على ضعف الدولار الأمريكي دون تزايد في الطلب على الذهب نفسه، وذلك بسبب حقيقة أنه حتى إذا توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة بعد اجتماعه القادم فستظل معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عام، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.