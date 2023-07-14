تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف لأكثر من 500 أسرة بمشروع "القرض الدوار" في سوهاج

تم الانتهاء من تنفيذ عدد 575 وصلة مياه شرب وصرف صحى بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه بسوهاج.

يأتي ذلك في إطار تنفذ مشروع "القرض الدوار" بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والذي يهدف إلى تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لمنازل المواطنين محدوى الدخل والأولى بالرعاية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف انه يتم تقسيط قيمة الوصلة على مدة ٤ سنوات بدون فوائد بشرط تطابق الشروط على الحالات المستفيدة والتى منها الا يزيد ارتفاع المنزل عن طابقين والا يتضمن المنزل اى نشاط تجارى والا تزيد مساحة العقار عن 150 متر مع عدم قبول الحالات التي تمتلك اكثر من منزل ولها اشتراك بنفس الاسم.

واوضح عبد السلام بكرى مدير ادارة المشاركة المجتمعية انه تم إجراء بحث اجتماعى على الحالات المرشحة للاستفادة من القرض الدوار لضمان تطابق الشروط المذكورة وانه تم توصيل 329 وصلة صرف صحى بقرية الشوكا بمركز طما وعدد 68 وصلة مياه شرب بقرية حاجر مشطا بمركز طهطا وتوصيل عدد 90 وصلة مياه شرب بقرى اولاد نصير ورافع القصير وونينة الشرقية بمركز سوهاج وعدد 88 وصلة مياه شرب بقرية الكولا بمركز اخميم.