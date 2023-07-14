طوله 6 أمتار.. العثور على أكبر ثعبان بورمي في فلوريدا

شهدت الولاية الأمريكية فلوريدا واقعة مثيرة للدهشة؛ إذ عثر شاب على ثعبان بورمي ويبلغ طوله 5.79 أمتار، وهو يعتبر الأطول على الإطلاق بهذه الولاية، يعتبر فيها هذا النوع من الأجناس الغازية.

وقد عثر على الثعبان يوم الإثنين الماضي، على بعد 70 كيلومترا غرب ميامي في محمية بيغ سيبرس الوطنية، في أثناء مهمة بعثة استكشافية تهدف إلى تحجيم انتشار هذه الثعابين الغازية، التي تعد من بين الأكبر في العالم.

ونشر جايك واليري "22 عاما" صورة ومقطع فيديو على شبكة "إنستجرام" الاجتماعية يظهر فيه صياد هاو يجر الثعبان من ذيله إلى جانب الطريق، ثم ينجح في السيطرة عليه من خلال الإمساك برأسه بمساعدة رجل آخر.



ويبلغ وزن الثعبان 56.6 كيلوجراما ونقل إلى منظمة "كونسرفنسي أوف ساوث وست فلوريدا" البيئية التي تعنى بدراسة الثعابين البورمية.



وأشار في بيان إيان إيسترلينج عالم الأحياء في المركز : "كان لدينا شعور بأن هذه الثعابين يمكن أن تكون بهذا الحجم وأصبح في حوزتنا الأن دليل على ذلك"، واصفا هذا الحجم بأنه رقم قياسي.



وتشكل منطقة إيفرجليدز الرطبة وشبه المدارية الواسعة في جنوب شبه جزيرة فلوريدا، نظاما بيئيا مثاليا يتيح التكاثر للثعبان البورمي الذي أحضر إلى الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا، في مطلع القرن العشرين، ويتغذى هذا الثعبان غير السام على الزواحف والطيور والثدييات الأخرى مثل الراكون.