بلينكن يدعو لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والشرقي

الجمعة 14/يوليو/2023 - 12:51 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه يجب الحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والشرقي، داعيا إلى استمرار الوضع الراهن في مضيق تايوان.

وقال بلينكن لوزراء جنوب شرق آسيا قبل المحادثات في جاكرتا "يجب علينا الحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والشرقي والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ يي كبير الدبلوماسيين في بكين حث واشنطن على "العمل مع الصين" لتحسين العلاقات خلال اجتماعه مع بلينكن على هامش محادثات جنوب شرق آسيا في جاكرتا.

وفي اجتماعهم الثاني في أقل من شهر، أثار بلينكن مخاوف بشأن تهديدات الأمن السيبراني الصينية المزعومة بعد أن قالت مايكروسوفت إن المتسللين الصينيين المدعومين من الدولة انتهكوا حسابات البريد الإلكتروني للوكالات الحكومية الأمريكية.

وقال وانغ لبلينكن وفق بيان صدر يوم الجمعة عن وزارة الخارجية في بكين إن واشنطن "بحاجة إلى اتخاذ نهج عقلاني وعملي، والعمل مع الصين في نفس الاتجاه".

وقالت الوزارة إن وانغ أوضح موقف الصين الصارم بشأن مسألة تايوان وحث الولايات المتحدة على تجنب التدخل المتعمد في الشؤون الداخلية للصين.

كما حث الولايات المتحدة على "التوقف عن قمع الصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ورفع العقوبات غير القانونية وغير المبررة ضد الصين".