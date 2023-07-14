معسكر بمكتب شكاوى المرأة للتوعية بالصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة

انطلقت فعاليات معسكر لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية بالصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة باثفيندر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مؤسسة سيف وشركة فودافون مصر، والذي يستمر على مدار أربعة أيام في الفترة من 13-16 يوليو 2023.

يهدف المعسكر إلى دعم قدرات العاملين في خط استشارات شكاوى المجلس القومي للمرأة "رقم ١٥١١٥ “نفسيا ًوتقنيا ًمن خلال أنشطة تساعدهم لتفريغ الضغط ومنع الاحتراق الوظيفي وحمايتهم من إعادة الصدمة وأيضا مدهم بمهارات تكنيكية في التعامل مع المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن وإدارة حالات العنف ضد المرأة التي يتلقونها يوميا .

يتضمن المعسكر مناقشة العديد من الموضوعات مثل المسؤولية والأدوار وتأثيرها على الصحة النفسية، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المتصلين.



