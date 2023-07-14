فحص فيديو أطلاق رجل أعمال النار أمام شقة زوجته بالقاهرة الجديدة

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة فيديو متداول لرجل أعمال يطلق النار داخل عمارة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة.

ويفحص رجال المباحث الفيديو للوقوف على ملابساته والتأكد من صحته وفترة تصويره.

وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه شخص يحمل سلاح "طبنجة" ويقف أمام أحدى الشقق المغلقة بجنزبر، ويطلب من سيدة فتح الباب لكنه ترفض، واثناء ذلك يقوم بأطلاق عدد من الطلقات النارية فى الهواء.

كما ظهر فى الفيديو شخص أخر يقوم بتصويره ويطلب من والدته عدم فتح الباب وأغلاقه جيدا.

وقال رواد مواقع التواصل الأجتماعى أن المتهم الظاهر فى الفيديو يعمل مدير شركة بينما السيدة زوجته، وأقامت دعوى نفقة ضده بسبب زواجه من أخرى.



