صور| أسقفي روما ووباريس يبدأن جولة فى الفاتيكان

قام الانبا مارك اسقف باريس وشمال فرنسا، والانبا برنابا اسقف تورينو وروما بجولة داخل الفاتيكان والمتحف الملحق به بعد أن ترأس كل منهما صلاة القداس الالهي بكنيسة القديس بطرس الرسول بالفاتيكان ( كعادته السنوية)، للاحتفال بعيد استشهاد القديس بطرس وبولس الرسولين.



وقد اشترك معهما في صلاة القداس الالهي كل من:

الراهب القمص ثاؤفيلس السرياني وكيل المطرانية

الراهب القمص عبد المسيح الانطوني

الراهب القمص ميخائيل الانطوني

الراهب القمص سمعان الانبا بولا

الراهب القمص داود النقلوني

الراهب القمص ايلياس الاخميمي

الاب الورع القمص كيرلس فهيم وكيل مطرانية سوهاج والمنشات والمراوغة

الاب الورع القمص انطونيو جيمي

الاب الورع القمص افرايم مجدي

الاب الورع القمص حنانيا عبد المسيح

القس مارو الحبشي

وقد حضر الاب الراهب ديستيفلي سكرتير مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان كمندوب عن المكتب للتهنئة بالعيد،ثم التقي الأنبا برنابا بالكاردينال ماورو جامبتي نائب قداسة البابا فرنسيس الاول في دولة الفاتيكان مهنئًا ومرحبًا بالاباء، وقد قدم لغبطته باسم قداسة البابا تواضروس الثاني ايقونة قبطية من رسم راهبات دير القديسة دميانة بالبراري.