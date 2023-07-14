تخطى المستهدف.. تعرف على موقف توريد القمح إلى شون محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل 129.90% بما يعادل 60407 طن و 90 كجم مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل 2023.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

وفي هذا الصدد، فقد وجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

وجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 31002 فدان.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19926 طن تشمل: 1500 طن حديد تسليح و3600 طن رمل و5907 طن أسمنت معبأ و8919 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46678 طن تشمل: 1201 طن خشب زان و1378 طن حديد و5354 طن ابلاكاش و336 طن صودا معبأ و1055 طن فول صويا و2262 طن أرز معبأ و10900 طن فول و1600 طن عدس و7538 طن خردة و8675 طن قمح و6379 طن ذرة.